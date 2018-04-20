بالفيديو.. ابتكار روبوت يستطيع صنع كرسي خشب في أقل من 9 دقائق

ابتكر علماء من جامعة “نانيانغ” روبوتًا يستطيع تجميع الأثاث أسرع من البشر. وتمكن الروبوت المكون من ذراعين وحساسات من تجميع كرسي “Ikea STEFAN” في أقل من 9 دقائق، بعد أن برمجه المهندسون الميكانيكيون على جمع الأجزاء معًا بشكل مثالي.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستغرق خبراء تجميع الأثاث في أيكيا من 10 إلى 15 دقيقة في المتوسط لتجميع نفس الكرسي.

استغرقت برمجة الروبوت الكثير من الجهد الفني، وبدوره قال الدكتور “كوانج كيونج فام”، من جامعة “نانيانغ” التكنولوجية في سنغافورة، والذي شارك في المشروع: “إذا أردت تجميع قطعة من أثاث أيكيا بنفسك، فيجب عليك حساب تسلسل الحركات، وقد استغرق برمجة هذه الحركات 3 سنوات من العمل”.

استخدم الروبوت المزود بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ذراعيه القادرين على الانحناء في 6 اتجاهات مختلفة، ومستشعرات الحركة لجمع الكرسي.

في حين تساهم الروبوتات في صناعة السيارات على خطوط التجميع منذ فترة طويلة، إلا أن تجميع أثاث أيكيا يعتبر خطوة للأمام، حيث تنطوي العملية على حساب الحركات الصحيحة لالتقاط الأجزاء وجمعها معًا دون اصطدام الأذرع، بدلاً من تكرار الحركات نفسها آلاف المرات على خط الإنتاج.

وفي المستقبل، يأمل المهندسون بتصميم نظام يستطيع تجميع أي قطعة من الأثاث من خلال قراءة التعليمات.