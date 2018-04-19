“فيسبوك” تسعى لعدم تطبيق قانون أوروبي للخصوصية على 1.5 مليار مستخدم

لو بدأ غدًا تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، فإنه سيحمي نحو 1.9 مليار مستخدم لـ”فيسبوك” في العالم، لكن شبكة التواصل الاجتماعي تجري تغييرات لضمان أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير.

فسواء أكانوا على علم بذلك أم لا، يتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا.

وتخطط فيسبوك لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط بدءًا من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم الـ25 من مايو/ أيار.

وهذه الخطوة التي لم يعلن عنها مسبقًا وأكدتها “فيسبوك”، تظهر حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية التي تسمح للجهات التنظيمية، بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.

ويخلص هذا “فيسبوك” من عبء هائل محتمل؛ إذ إن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4% من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة “فيسبوك”.

ويأتي التعديل بينما تخضع فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين؛ ما أثار قلقًا أوسع نطاقًا بشأن كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين.

وسيؤثر التعديل على أكثر من 70% من مستخدمي “فيسبوك” الذي يزيد عددهم عن ملياري شخص، وحتى ديسمبر/ كانون الأول بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 239 مليونًا في الولايات المتحدة وكندا و370 مليونًا في أوروبا و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.

وأسست “فيسبوك”، مثل كثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، شركة تابعة لها في أيرلندا في 2008 واستفادت من معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات هناك. لكن الوحدة تخضع للقواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقللت “فيسبوك” من أهمية تعديل شروط الخدمة، وقالت، إنها تخطط لإتاحة نفس وسائل حماية الخصوصية والإعدادات التي ستفرض في أوروبا بموجب اللائحة في باقي أنحاء العالم.

وقالت الشركة: “نطبق نفس وسائل حماية الخصوصية في باقي الأماكن بغض النظر عما إذا كان اتفاقك مع شركة فيسبوك أو فيسبوك أيرلندا”.