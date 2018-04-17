لن تصدق كم أنفقت فيسبوك على تأمين وسفر زوكربيرغ العام الماضي

كشف بيان صادم إنفاق شركة فيسبوك أكثر من 8.8 مليون دولار في العام الماضي، على تكاليف سفر وحراسة رئيسها التنفيذي “” فقط.

وأُدرجت نفقات السفر والحراسة الخاصة بالرئيس التنفيذي بشركة فيسبوك في تقرير قُدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، قبل اجتماع مُلاك الأسهم السنوي الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف التقرير عن تغطية الشركة لـ 8.8 مليون دولار كنفقات لسفر الرئيس التنفيذي وأمنه في العام 2017.

ويعد هذا المبلغ زيادة ملحوظة في نفقات سفر وأمن زوكربيرغ، التي ارتفعت من 5.8 مليون دولار في العام 2016.

ومن هذا المبلغ الطائل المستخدم في عام 2017، تم تخصيص مبلغ 7.3 مليون دولار كتكاليف للأمن الشخصي للرئيس التنفيذي، و1.5 مليون دولار كنفقات سفر بطائرته الخاصة.

وكتبت الشركة في تقريرها: “بسبب الأحداث الأخيرة التي جذبت الانتباه لشركتنا، صرحت لجنة التعويضات والإدارة ببرنامج أمني شامل للسيد زوكربيرغ للتعامل مع المخاوف المحيطة بسلامته، من التهديدات الناتجة عن كونه مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي”.

بدورها، أنفقت شركة “أمازون” 1.6 مليون دولار كنفقات سفر وتأمين رئيسها التنفيذي “جيف بيزوس” في العام 2016، ولم تقم الشركة بعد بإصدار تقريرها للعام 2017.

كما أنفقت “أبل” على نفقات سفر وحراسة رئيسها التنفيذي “تيم كوك” 317 ألف دولار فقط في العام 2017.

وأشار المحلل “دان مارسيتش”، مدير المحتوى والاتصالات في شركة “ايكويلار”، إلى احتمالية زيادة هذا المبلغ أكثر بحلول نهاية هذا العام، نظرًا لزيادة حاجة زوكربيرغ للسفر والأمن في ضوء فضيحة بيانات “كامبريدج” الحالية.

يذكر أن زوكربيرغ يتقاضى دولارًا واحدًا فقط كراتب سنوي رسمي، ولكن معظم دخله يأتي من أرباح حصته في فيسبوك التي تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار.