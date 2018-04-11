تغيير كبير بالفيسبوك.. “الدفع مقابل الاستخدام”

أعطى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك عدة تلميحات غير مسبوقة عما ستؤول إليه منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في المستقبل.

وخلال شهادته أمام الكونغرس للاعتذار عن إساءة استخدام فيسبوك لبيانات المستخدمين ولتجنب إجراءات قانونية محتملة، ترك زوكربيرغ لأول مرة المجال مفتوحًا أمام احتمال أن تقدم فيسبوك خدمة مدفوعة.

وفي جواب على سؤال للسيناتور رون جونسون، قال زوكربيرغ إنه “سيتم بالتأكيد أخذ أفكار مثل هذه في الاعتبار”، وذلك في إشارة إلى الخدمة المدفوعة.

وكان زوكربيرغ في السابق يؤكد أن فيسبوك سيبقى مجانيًا، ويعتمد على الإعلانات حتى يبقى متاحًا لجميع المستخدمين. وبالتالي فإن أي اقتراح لتقديم خدمة مدفوعة يعتبر تغييرًا كبيرًا.

وقال زوكربيرغ إن “المستخدمين بشكل عام لا يفضلون الدفع مقابل الخدمات”، ولذلك فإنه يعتقد أن الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات تبقى دائمًا هي الأفضل.

لكن الخدمة المدفوعة ستكون مفضلة بالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون رؤية الإعلانات على صفحاتهم، كما لا يحبذون طريقة تعامل شركة فيسبوك مع بياناتهم الخاصة وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.