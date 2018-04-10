بالصور.. مؤسس فيسبوك يتعرّض لأصعب موقف في حياته هذه اللحظات‎

يَمثُل الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك روزنبرغ هذه اللحظات أمام لجنة من الكونغرس الأمريكي تستمع لشهادته فيما أصبح يُعرف بفضيحة أناليتكا، حول تسريب حسابات بيان المستخدمين.

ويُظهر البث المباشر للجلسة تعرّض مؤسس فيسبوك لوابل من الأسئلة العصيبة من أعتى أعضاء مجلس الشيوخ حول ضلوع مؤسسته في الاعتداء على بيانات المستخدمين، وتظهر أجوبة روزنبرغ فيما يبدو أنه يواجه أصعب موقف في حياته، حيث تميزت مؤسسته بأرباح خيالية من وراء التطبيق الأشهر بين مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرَّ روزنبرغ في وقت سابق أن شركته ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات 50 مليونًا من مستخدمي خدمتها، وتعهد باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري الخدمة إلى مثل هذه المعلومات.

وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم تدقيقًا حكوميًا متزايدًا في أوروبا، والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمزاعم بأن شركة “كامبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية والتي يقع مقرها في لندن استخدمت بشكل غير لائق معلومات تخص المستخدمين لتكوين لمحات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد في المساعدة بفوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وفي أول تعليقات علنية له منذ تكشفت الفضيحة مطلع الأسبوع، كتب الرئيس التنفيذي في منشور على فيسبوك أمس الأربعاء أن الشركة “ارتكبت أخطاء، وينبغي فعل المزيد، وعلينا أن نتحرك وننفذ”.

ولم يذكر بالتفصيل الأخطاء التي وقعت، لكنه قال إن شبكة التواصل الاجتماعي تعتزم إجراء تحقيق يتعلق بتطبيقات على منصتها وتقييد وصول المطورين إلى البيانات، وتوفير أداة للأعضاء تيسر لهم منع الوصول إلى بياناتهم على فيسبوك.

ولم يقدم الرئيس التنفيذي اعتذارًا صريحًا لإساءة استخدام البيانات، ولا تشير خططه إلى تقليص كبير لقدرة المُعلنين على استخدام بيانات فيسبوك، والتي تعد شريان الحياة بالنسبة للشركة.