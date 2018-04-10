إيران تجبر الحكومة وموظفيها على استخدام تطبيقات محلية وتهدد بالمعاقبة

صدر قرار عن المجلس الأعلى الإيراني للفضاء الإلكتروني، الذي يرأسه الرئيس الحالي حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، يجبر جميع دوائر ومؤسسات الحكومة وموظفيها باستخدام التطبيقات المحلية للتواصل الاجتماعي، ومنع استخدام تطبيق التلغرام.

وأشار القرار الذي سربته وسائل إعلام محلية، أنه “يحظر على دوائر ومؤسسات الحكومة وكذلك موظفيها استخدام التلغرام، ويجب عليهم استخدام تطبيقات محلية”، مشددًا على أن “مخالفي هذا القرار سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية”.

وحث القرار هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وجميع المؤسسات الإعلامية التابعة لها، على الترويج وبث دعايات لدعوة الإيرانيين لاستخدام التطبيقات المحلية للتواصل الاجتماعي، منوهًا إلى أن “البنك المركزي مكلّف بإضافة خدمة تمكن المواطنين من شراء وتحويل مبالغ مالية على برامج التواصل الاجتماعي المحلية”.

ويأتي هذا القرار مع اتخاذ القيادات العليا في إيران قرارًا بحجب التطبيق الروسي الذي يستخدم بشكل واسع في إيران، وهو التلغرام الذي يبلغ عدد مستخدميه نحو 45 مليون إيراني.

وقال عضو البرلمان الإيراني جواد أبطحي، لوكالة أنباء “تسنيم”، “إن الرئيس روحاني أبلغ وزير الاتصالات بحكومة محمد جواد اذري جهرمي، بضرورة تطبيق هذا القرار بأسرع وقت ممكن.”

وأوضح النائب أبطحي أن “الجلسة التي عقدت في البرلمان مع وزير الاتصالات وقيادات أمنية من الحرس الثوري، لم تحدد التاريخ الذي سيغلق فيه تطبيق التلغرام”، مرجحًا أن يكون الإغلاق قبل نهاية أبريل الجاري، كما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي الأسبوع الماضي.

وزعم أبطحي أن عدد مستخدمي تطبيق سروش الإيراني وصل إلى نحو خمسة ملايين شخص، منذ بداية أبريل/نيسان بسبب عزم السلطات حجب التلغرام، مؤكدًا أن “هذه التطبيقات تحظى بإمكانيات واسعة منها أمان التطبيق”.

وفي سياق متصل، حمل رئيس البنك المركزي ولي الله سيف يوم الثلاثاء ، تطبيق التلغرام انهيار العملة المحلية وحث الإيرانيين على شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك الحكومية.