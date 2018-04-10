“فيسبوك” سينبهك إذا تعرضت بيانات حسابك للسرقة (صورة)

أعلن موقع “فيسبوك” أنه سيقوم بإظهار رسالة تنبيهية لعدد ضخم من الحسابات حول تعرض بياناتهم للاستغلال من جانب شركة كامبريدج أناليتكا البريطانية، والتي يقدر عدد الحسابات التي حصلت على بياناتها بشكل ملتوٍ بحوالي 87 مليون حساب، بهدف استغلالها في إجراء عمليات تحليلية لتوجيه وإعلانات سياسية تخدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وستكون هذه الرسالة كما هو موضح في الصورة، موجودة في الصفحة الرئيسية الخاصة بخلاصات الأخبار، وستشرح للمستخدم أن حسابه قد تم استغلاله من جانب بعض التطبيقات المحتالة من بينها شركة كامبريدج أناليتكا، وستعرض له خطوات كي يتحكم في البيانات التي يتيحها لتطبيقات وخدمات الطرف الثالث لتستخدمها من حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكان مارك زوكربرغ مؤسس ومدير “فيسبوك” التنفيذي قد أكد أن هذا العدد الضخم ليس دقيقًا ولكنه تم التوصل إليه بعد احتساب أقصى عدد من الأصدقاء الذين يمكن للمستخدم الواحد أن يضمهم على حسابه الشخصي، فالشركة البريطانية جمعت بيانات المستخدمين عبر الاعتماد على تطبيق للاختبارات النفسية يقوم بسحب بيانات مستخدميه من حساباتهم الشخصية بالإضافة إلى سحب بيانات حسابات أصدقائه بدون إذنهم.

ووفقًا لما نشره موقع TNW التقني، فإن الباحث كريستوفر ويلي والذي شارك في تأسيس الشركة البريطانية وهو أيضًا من أفشى أسرارها أمام العالم، يؤكد أن البيانات المسربة من حسابات الأمريكيين قد تكون مخزنة في سيرڤرات خارجية حول العالم وخاصة في روسيا، على اعتبار أن شريكه الباحث أليكسندر كوجان كان دائم الزيارات إلى موسكو بشكل مستمر.

ومن المنتظر أن يمثل زوكربرغ أمام لجنة من الكونغرس الأمريكي لكي يتم الاستماع إلى شهادته فيما يخص هذه القضية يوم غد الأربعاء.