زوكربيرغ للكونغرس: أنا شخصيًا أتحمل أخطاء فيسبوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، إنه شخصيًا “يتحمل كل مشاكل الشركة باعتبارها أخطاؤه التي يأسف لها ويتحمل تبعاتها” مشيرًا إلى أنه هو الذي أنشأ الشركة ويديرها ويتحمل أخطاءها.

جاء ذلك في اعتراف مكتوب تسلمه الكونغرس الذي نشره قبل ساعات من مثول زوكربيرغ أمام جلسات استماع حول تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم.

ومن المقرر أن يمثل زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وأمام لجنة الطاقة والتجارة بالولايات المتحدة الأربعاء لشرح تفاصيل فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة “كامبريدج أناليتيكا

وكان زوكربيرغ عقد الإثنين اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين دامت حتى بعد الظهر وسجلت وكالة بلومبيرغ أنه حضرها وهو يرتدي البدلة التي قلما يرتديها مفضلًا عليها ملابس الكاجيوال في عمله اليومي.

وذكر تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” البريطاني، أن فريقًا من الخبراء قام بإعداد مجموعة من الأسئلة التى من المحتمل أن يطرحها المشرعون والسياسيون على المدير التنفيذى لفيس بوك، وكيف يمكن الإجابة عليها بأفضل شكل ممكن، بالإضافة إلى تدريبه على التعامل مع المقاطعات. ولياقات مخاطبة الكونغرس.

يذكر أن زوكربيرغ اعتذر بشكل متكرر عن تورط شركته في الفضيحة في المقابلات التلفزيونية وكذلك إعلانات الصحف ووافق على الشهادة أمام الكونجرس مقدما لهم شهادة خطية مبكرة نشرها موقع ” ذي هيل ” المتخصص بشؤون الكونغرس