اختراق عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 4 أيام

تعرضت عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، اليوم السبت، لهجوم إلكتروني، أوقف ظهور صفحاتها، وأظهر بدلًا منها صورًا للعلم الفلسطيني و”مسيرة العودة وكسر الحصار“، التي ينظمها الفلسطينيون في غزة لليوم التاسع على التوالي، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

والأربعاء الماضي، تعرضت مواقع إسرائيلية لهجوم مماثل.

وقالت الإذاعة إن “المهاجمين (الهاكرز)، وهم مجهولو الهوية، استطاعوا اختراق مواقع إسرائيلية تابعة لبلديات، ومجتمعات محلية، ومستشفيات حكومية وخاصة، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق مواقع إخبارية، أو مواقع لوزارات إسرائيلية”.

وتسبب الهجوم الإلكتروني على المواقع الإسرائيلية بإيقاف ظهور صفحاتها، وظهور صور من “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وصور للعلم الفلسطيني، وفق المصدر ذاته.

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في “مسيرة العودة وكسر الحصار” السلمية المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها العام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة في الثلاثين من الشهر الماضي، 31 شهيدًا، فضلًا عن 2850 إصابة.