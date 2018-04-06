غوغل ترحب بمحمد بن سلمان على طريقتها في وادي السيلكون (صور)

رحبت شركة غوغل بطريقة خاصة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في زيارته لمقر الشركة اليوم الجمعة في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وكتبت الشركة ترحيبًا بـ محمد بن سلمان على شاشة كبرى عبارة “أهلا بك” باللغة العربية، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما ظهر في صورة من الزيارة جمعت ولي العهد السعودي بمؤسسي الشركة سيرغي برين ولاري بايج.

وبحسب وكالة “واس” السعودية جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي بتوطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كما اطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن سحابة “غوغل” الإلكترونية، وعرض عن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر مدينة لوس أنجلوس في وقت سابق، متوجهًا إلى مدينة سان فرانسيسكو في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.