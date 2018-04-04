اتساع فضيحة الخصوصية.. “فيسبوك” تقر بتسريب بيانات 87 مليون مستخدم

أعلنت شركة “فيسبوك” أن عدد الأشخاص الذين تعرضت حساباتهم الشخصية لإساءة الاستخدام في فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بلغ 87 مليون شخص.

ويشكل هذا الرقم زيادة 37 مليون شخص عن الرقم الذي كانت اعترفت به إدارة فيسبوك مؤخرًا، عندما أقرت أنها باعت المعلومات الشخصية للمشتركين لشركة “كامبريدج اناليتيكا” التي كانت تتولى الترويج للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت “نيويورك تايمز” مساء الأربعاء أن “فيسبوك ستبدأ من 9 نيسان/ أبريل الجاري بإبلاغ الـ87 مليون شخص، ومعظمهم أمريكيون بما إذا كانت المعلومات الشخصية عنهم جرى تقاسمها مع كامبريدج اناليتيكا”.

يشار إلى أن المدير العام لفيسبوك، البليونير مارك زوكربيرغ سيمثل يوم 11 أبريل أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، ليدلي بشهادته حول موضوع الإساءة للمشتركين بالتصرف في المعلومات الخاصة عنهم دون إذن منهم.

وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات شديدة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.

وانخفضت أسهم فيسبوك 1.4% الأربعاء لتصل إلى 153.90 دولار. وتراجعت بأكثر من 16% منذ تفجر فضيحة كمبردج أناليتيكا.