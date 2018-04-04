“فيسبوك” تضيف ميزة جديدة لتبادل الصور والفيديو عبر ماسنجر

أعلن موقع “فيسبوك”عن تقديم ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري “ماسنجر“، تتمثل بدعم تبادل الصور البانورامية 360 درجة، وتشغيلها من داخل التطبيق مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية إرسال واستقبال صور عالية الجودة بدقة 720p، وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني.

وحسب الموقع، أفاد “فيسبوك” بأن “المزايا الجديدة المتعلقة بالصور ستجعل من تجربة المستخدمين البصرية داخل الماسنجر أكثر متعة وتشويقًا، خاصة بعض دعمها منذ فترة قصيرة لإمكانية تبادل الصور بجودة عالية، على عكس عملية ضغط الصور التي كان يجريها التطبيق تلقائيًا، ما كان يُفقد الصور جزءًا من جودتها”.

ويأتي إعلان “ماسنجر” عن المزايا الجديدة، في الوقت الذي كشفت شركة “سناب شات” عن ميزتها الجديدة التي تتيح إمكانية إجراء مكالمات الفيديو بين 16 شخصًا في الوقت نفسه، وهو ما عُدّ محاولة من جانب “فيسبوك” ليحافظ على مستخدميه.

الميزة الجديدة تأتي أيضًا في ظل الظروف “العصيبة” التي يمر بها “فيسبوك”، بعد تسريب عدد ضخم من بيانات مستخدميه وحساباتهم، من قبل احتيال شركة بريطانية متخصصة في تحليل البيانات تدعى “كامبريدج أناليتكا”، وهو ما أثر على قيمة الشركة السوقية وسمعتها بين المستخدمين.

وعلى الرغم من أن المزايا الجديدة تعتبر رائعة، إلا أنها تأتي في وقت يتم فيه توجيه الاتهامات لـ”فيسبوك” بأنه يقوم بتخزين الفيديوهات التي يلتقطها المستخدمون، من داخل حساباتهم مباشرة من الموقع أو التطبيق، لكن لم يقوموا بنشرها على حسابهم وقاموا بمسحها، وقد برر “فيسبوك” هذا بأن الأمر تقف وراءه ثغرة تقنية والعمل جارٍ على سدها، كذلك سيتم مسح الفيديوهات التي تم تخزينها بطريق الخطأ.