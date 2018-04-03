صُمّم ليحل محل التلغرام.. اختراق تطبيق “سروش” الإيراني

تمكن قراصنة شبكة الإنترنت في إيران، مساء اليوم الثلاثاء، من اختراق تطبيق برنامج “سروش” للتواصل الاجتماعي المحلي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت صحيفة “عصر إيران” إن “خبراء في مجال القرصنة تمكنوا من اختراق تطبيق “سروش”، ونشروا هواتف ومعلومات لمسؤولين حكوميين يستخدمون هذا التطبيق المحلي، ومن بين ذلك حساب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي”.

وقررت السلطات العليا في إيران حجب تطبيق التلغرام الشهير، الذي يستخدمه نحو 45 مليون إيراني، بحسب إحصاءات رسمية، فيما تسعى السلطات إلى أن يكون برنامج “سروش” وغيره من التطبيقات المحلية بديلًا عن التلغرام.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق “سروش” نحو ثلاثة ملايين مستخدم إيراني، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، علاء الدين بروغردي، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف من حجب التلغرام هو “لدواعٍ أمنية، بعد أن لعب التلغرام دورًا كبيرًا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران في كانون أول/ديسمبر العام الماضي”.

وسخر الإيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق “سروش” الذي تعوّل عليه السلطات الحكومية بعدما قالت إنه يتمتع بحماية أمنية، ولا يمكن اختراقه.