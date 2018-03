“فيس بوك” يخزن معلومات حول هاتفك ستصدمك

في ظل ارتفاع الدعوات المؤيدة لوسم #DeleteFacebook لمسح المستخدمين لحساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أزمة كامبريدج أناليتكا، فوجئ المستخدمون عندما بدأوا في تحميل ملف كامل ببياناتهم المرتبطة بحساباتهم على فيس بوك بوجود مجموعة ضخمة من البيانات حول رسائلهم النصية SMS من أسماء المرسل إليهم والمرسلين كذلك بالإضافة إلى توقيتات الإرسال والاستقبال، ذلك إلى جانب معلومات حول مكالماتهم الهاتفية من حيث جهات الاتصال وأوقات المكالمات وطبيعتها من حيث كونها مكالمات صادرة أو واردة، وما خفي كان أعظم.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018