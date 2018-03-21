الأكاديمي الضالع في اختراق بيانات على فيسبوك يقول إنه “كبش فداء”

قال الأكاديمي في جامعة كامبردج، الذي جمع بيانات الملايين من مستخدمي “فيسبوك”، إن “موقع التواصل الاجتماعي ومؤسسة للاستشارات السياسية مقرها بريطانيا، استخدماه ككبش فداء وإن دقة البيانات كانت موضع مبالغة”.

وتعرضت شركة “فيسبوك” إلى هزة هذا الأسبوع، بعد أن كشف أحد المطلعين على الأمر، أن مؤسسة “كامبردج أناليتيكا” الاستشارية، ومقرها بريطانيا التي تعاقد معها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمعت بشكل غير ملائم بيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك بهدف التأثير على الرأي العام.

وكانت شركة “فيسبوك”، قالت إن “باحث علم النفس الأكاديمي ألكسندر كوجان جمع البيانات”.

وقال كوجان لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، إن “أحداث الأسبوع الأخير كانت صدمة هائلة في اعتقادي أنني استخدمت أساسًا ككبش فداء من جانب كل من فيسبوك وكامبردج أناليتيكا، كنا نعتقد أننا نقوم بشيء عادي”.

وتابع، أن “كامبردج أناليتيكا بالغت في مدى دقة البيانات”، مضيفًا أن “البيانات كانت على الأرجح ستضر حملة ترامب”.