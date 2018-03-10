“فيسبوك” تبرم اتفاقًا مع مجموعة “وورنر ميوزيك”

المصدر: ا ف ب

أعلنت “فيسبوك”، الجمعة، عن إبرام اتفاق ترخيص مع “وورنر ميوزيك”، ثالث كبرى شركات الإنتاج الموسيقي، التي تتعاقد مع شبكة التواصل الاجتماعي؛ بغية تقديم مجموعات موسيقية مكيفة بحسب ذوق المستخدمين.

وسيتاح لمستخدمي الشبكة البالغ عددهم ملياري مستخدم النفاذ إلى مجموعة “وورنر”، التي تتضمن أعمالًا لكبار الفنانين، مثل برينس وإد شيران وكولدبلاي وجوني هاليداي.

وقال أوله أوبرمان المسؤول عن المنتجات الرقمية في “وورنر” إن “شراكتنا مع فيسبوك من شأنها أن تساعد على تطوير تقنية البث التدفقي للموسيقى وتدرّ عائدات إضافية على الفنانين”.

وشددت “وورنر” على نيتها التوصل إلى “أفضل اتفاق ممكن” مع “فيسبوك”؛ لتبرير تأخرها على منافستيها “يونيفرسال” و”سوني” اللتين سبق أن تعاقدتا مع شبكة التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت “فيسبوك” أنها تريد أن تقدّم لمستخدميها تجربة مكيفة وفق حاجاتهم تسمح لها بعرض الموسيقى على “ماسنجر” و”انستغرام” مثلًا.

وتشكّل هذه الاتفاقات التي تبرمها “فيسبوك” مع مجموعات الإنتاج الموسيقي، وسيلة لشبكة التواصل الاجتماعي لتعويض تأخيرها في مجال البث التدفقي الآخذ في النمو، خصوصًا مقارنة بالعملاقين “أبل” و”غوغل”.