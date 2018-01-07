كيف تحمي أجهزتك الذكية من ثغرتي “Spectre” و “Meltdown” الخطيرتين؟

اكتشف باحثون ضمن مشروع “بروجيكت زيرو” الأمني لشركة غوغل، وجود ثغرتين خطيرتين وهما (Meltdown) و(Spectre) في جميع معالجات (Intel) و(AMD) و(ARM)، مما يترك جميع أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية والمكتبية وكذلك خوادم حفظ البيانات عرضة للوصول إلى بياناتها الحساسة بسهولة.

ويتركز خطر تلك الثغرتين على قيامهما بفتح المجال داخل ذاكرة المعالج (Kernel) أمام مختلف التطبيقات أو البرامج التي تعمل على أي جهاز بحيث يصبح من السهل عليها الوصول لبيانات المستخدم على أي تطبيقات أخرى، ما يمثل خرقًا صريحًا لخصوصيته.

وعلى الرغم من أن الحل الوحيد لتلك الثغرات هو عزل ذاكرة (Kernel) عن باقي ذاكرة المعالج التي يستخدمها التطبيق، إلا أن ذلك سيؤثر سلبيًا على أداء الأجهزة بشكل كبير، إذ إن معدل الأداء يقل بنسبة 30% عن الطبيعي.

حواسيب شخصية

وأطلقت شركة “مايكروسوفت” تحديثًا أمنيًا جديدًا يتم تثبيته تلقائيًا على “ويندوز 10″، أما نسختي 7 و8 سيصلهما التحديث الثلاثاء المقبل.

ويمكن تحميل التحديث من خلال (الضغط على قائمة Start وبعدها Settings وبعدها Update & Security وبعدها Windows Update ثم اضغط Check Now وسيظهر لك تحديث بتاريخ يناير 2018).

وبخصوص أجهزة “ماك” فإن شركة “أبل” أطلقت مؤخرًا حلًا لثغرة “Meltdown” في تحديث “MACOS 10.13.2″، وسيصل تحديث سريع لثغرة (Spectre) خلال أيام.

الهواتف الذكية

وأطلقت “أبل” تحديثًا يسد ثغرة (Meltdown) لهواتف “آيفون” مع تحديث لمعالج “iOS 11.2″، فيما سيصل قريبًا تحديث يسد ثغرة “Spectre”، أما بخصوص “الأندرويد” فلم يصل إلى تحديث بشأنها.

متصفحات الويب

أما بخصوص متصفحات الإنترنت، فإن شركة غوغل أطلقت تحديثًا لمتصفح كروم 63، يمكن من خلاله تفعيل ميزة اسمها “Site Isolation”، ويمكن الوصول إليها عبر البحث في الإعدادات أو تكتب مكان الـ URL هذا الرابط chrome://flags/#enable-site-per-process وتفعّلها.

وأطلقت شركة “موزيلا” تحديثًا للمتصفح “فايرفوكس 57.0.4” يحل مشاكل الثغرتين ولكن لم يصل أي تحديث للتطبيق على “أندرويد” أو “Ios” ومن الواضح أنه سيصل خلال الأيام المقبلة، فيما أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا أمنيًا لمتصفح “إيدج” مع تحديث “ويندوز 10”.