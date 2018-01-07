غضب من هيا الغماس “هيونة” بعد مقطع سخرت فيه من حملة لمقاطعة المشاهير

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة إلكترونية مناهضة لنجمة السوشيال ميديا في السعودية هيا الغماس إثر مطقع سخرت فيه من دعوات لمقاطعة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بتهمة بث محتوى “تافه”، يؤثر في طريقة تفكير الشباب.

واعتبر مغردون أن الغماس، وبعض مشاهير “السوشيال ميديا” يهدفون إلى الشهرة، وأنهم لا يخدمون الوطن فيما يدونونه على حساباتهم، مطالبين في ذات الوقت باستخدام خاصية حظر “block” لحسابات بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي الذين ينشرون إعلانات مضللة.

وبحسب نشطاء على موقع “تويتر” فإن حملة المقاطعة بدأت تأتي بنتائجها وذلك بنقصان عدد متابعي الغماس.

يقول أحد المغردين: “احذركم من جملة ستسمعونها من المشاهير هذه الأيام عدد متابعيني زاد”، مضيفًا لا تصدقوهم والدليل شراؤهم للحسابات الوهمية.

#تبليك_نجلا_عبدالعزيز#تبليك_هيا_الغماس احذركم من جمله ستسمعونها من المشاهير هذه الايام ????" عدد متابعيني زاد "???? كذابين مسحوبين على وجههم والدليل انهم قامو يشترون حسابات وهميه ويقفلون حساباتهم

على بالهم لاقفلو الحساب قفلو الباب على المتابع لا ينحاش ???????????? — جاري الكتابه … ✍???? (@obscure_pen) January 7, 2018

ودعت مغردة إلى مقاطعة كل من يعلن مع هيا الغماس، قائلة يجب أن “يطلع ترند ونقاطعه”، وذلك من وجهة نظرها، لأن الغماس لن تخسر المتابعين بل ستخسر المال.

هيا ماراح تتأثر بخساره المتابعين تتاثر بالفلوس لذا رجاء اذا شفتو اي شخص اعلن معها طلعوه ترند وقاطعوه ليكون عبره لغيره #تبليك_هيا_الغماس — Rihanna ???? (@rayhanhceg7) January 7, 2018

واستعرض مغردون جوانب الممارسات السلبية التي يعكسها مشاهير “السوشال ميديا” بتحريضهم “الفتاة على أهلها والزوجة على زوجها “وغرسوا فيها أن الحياة وناسة وحب للذات وبس، ومافيها مسؤولية ولا تربية أجيال”.

حرضو البنت على اَهلها والزوجه على زوجها وغرسو فيها ان الحياة وناسه وحب للذات وبس ومافيها مسؤوليه ولاتربية اجيال #تبليك_هيا_الغماس — ام فيصل (@Language00) January 7, 2018

وقال مغرد إن الغماس تستخف بالحملة، وعرض فيديو قال إنه حفلة تقيمها للاستخفاف بالحملة الموجهة لمقاطعة حسابها.

تستخف بمتابعينها ومسويه حفله بمناسبه الحمله اسالكم بالله يالتجار راضين هذي الأشكال تعلنكم !

#تبليك_هيا_الغماس

pic.twitter.com/dEoExib4MR — حمد???????? (@pc_x5) January 7, 2018

وحملة مقاطعة مشاهير “السوشيال ميديا” لم تقتصر على هيا الغماس، بل طالت عددًا آخر من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مثل “نجلاء عبد العزيز حيث دشن مغردون وسمًا فرعيًا باسمها #تبليك_نجلا_عبدالعزيز، وكذلك أفنان الباتل، ومودل روز، ورغد محمد، وسارة الودعاني، وروان حسين، وفيحان، ومختار الديرة”.

#تبليك_نجلا_عبدالعزيز

حملة مباركه .. استمرو .. ليكن شعاركم لا للأنتهازيه .. والحماقه .. والسخافه .. والسطحيه والتفاهه .. وكسب اموال الناس بالباطل .

نعم للعلماء والمثقفين . — بدر الرميح (@bader_t15) January 6, 2018

وتدير هيا الغماس حسابًا على انستغرام هو “سوالف هيون” ويتابعه أكثر من مليوني ونصف فضلًا عن مئات آلاف المتابعين على سناب شات.