غضب من هيا الغماس “هيونة” بعد مقطع سخرت فيه من حملة لمقاطعة المشاهير

غضب من هيا الغماس “هيونة” بعد مقطع سخرت فيه من حملة لمقاطعة المشاهير

المصدر: فريق التحرير

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة إلكترونية مناهضة لنجمة السوشيال ميديا في السعودية هيا الغماس إثر مطقع سخرت فيه من دعوات لمقاطعة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بتهمة بث محتوى “تافه”، يؤثر في طريقة تفكير الشباب.

واعتبر مغردون أن الغماس، وبعض مشاهير “السوشيال ميديا” يهدفون إلى الشهرة، وأنهم لا يخدمون الوطن فيما يدونونه على حساباتهم، مطالبين في ذات الوقت باستخدام خاصية حظر “block” لحسابات بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي الذين ينشرون إعلانات مضللة.

وبحسب نشطاء على موقع “تويتر” فإن حملة المقاطعة بدأت تأتي بنتائجها وذلك بنقصان عدد متابعي الغماس.

يقول أحد المغردين: “احذركم من جملة ستسمعونها من المشاهير هذه الأيام عدد متابعيني زاد”، مضيفًا لا تصدقوهم والدليل شراؤهم للحسابات الوهمية.

ودعت مغردة إلى مقاطعة كل من يعلن مع هيا الغماس، قائلة يجب أن “يطلع ترند ونقاطعه”، وذلك من وجهة نظرها، لأن الغماس لن تخسر المتابعين بل ستخسر المال.

واستعرض مغردون جوانب الممارسات السلبية التي يعكسها مشاهير “السوشال ميديا” بتحريضهم “الفتاة على أهلها والزوجة على زوجها “وغرسوا فيها أن الحياة وناسة وحب للذات وبس، ومافيها مسؤولية ولا تربية أجيال”.

 وقال مغرد إن الغماس تستخف بالحملة، وعرض فيديو قال إنه حفلة تقيمها للاستخفاف بالحملة الموجهة لمقاطعة حسابها.

وحملة مقاطعة مشاهير “السوشيال ميديا” لم تقتصر على هيا الغماس، بل طالت عددًا آخر من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مثل “نجلاء عبد العزيز حيث دشن مغردون وسمًا فرعيًا باسمها #تبليك_نجلا_عبدالعزيز، وكذلك أفنان الباتل، ومودل روز، ورغد محمد، وسارة الودعاني، وروان حسين، وفيحان، ومختار الديرة”.

وتدير هيا الغماس حسابًا على انستغرام هو “سوالف هيون” ويتابعه أكثر من مليوني ونصف فضلًا عن مئات آلاف المتابعين على سناب شات.

 

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