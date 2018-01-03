غوغل تجرب نظام التشغيل الجديد “فوشيا”.. تعرف على مميزاته 

طرحت شركة غوغل نظام تشغيلها الجديد فوشيا “Fuchsia” لأجهزتها الشخصية بيكسل بوك، من خلال نشرها ملفًا تعريفيًا بالنظام الجديد، وفقًا لما نقله موقع “ذا فيرج” عن “Chome Unboxed” التقني.

وكانت شركة غوغل تعمل على تطوير الوافد الجديد لمدة أكثر من عام، وتختبر معه العديد من التصميمات المختلفة وواجهات الاستخدام، التي ستغير من شكل تعامل المستخدم مع الأجهزة الإلكترونية، كما أنها زودته بالعديد من التقنيات والآليات، التي تؤهله ليكون نظام تشغيل مناسب للأجهزة القابلة للارتداء Wearbles ، وكذلك أي أجهزة تتصل بالإنترنت Internet Of Things .

ولم تتضح بعد أسباب تطوير الشركة الأمريكية لهذا النظام الجديد، الذي يعتمد في تطويره على نظام غوغل الخاص Zicron، وهو مختلف عن الليونكس الذي يقوم عليه كل من أندرويد وChrome OS، كما أنه لم تعرف بعد نوعيات الأجهزة التي سيعمل عليها النظام الجديد.

ومن المتوقع أن يشكل “فوشيا” خليفة لنظام تشغيل Andromeda، وخرجت شائعات منذ فترة طويلة تؤكد أن غوغل تعمل على تطويره؛ ليكون عامل الربط بين نظاميها أندرويد وChrome OS ، ولكن سرعان ما وأدت الشركة فكرة النظام ، وتحولت إلى دعم أجهزة Chrome OS الشخصية لتشغيل تطبيقات أندرويد، بدلًا من الكشف عن نظام تشغيل جديد تمامًا.

ويتطلع المستخدمون إلى فهم المزيد عن فوشيا خلال الفترة المقبلة، والذي قد يكون بداية جديدة للأجهزة القابلة للارتداء، بعد أن بدأ سوقها في التوسع من جديد على يد شركة أبل والجيل الثالث من ساعتها Apple Series 3 خلال 2017.