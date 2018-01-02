السعودية تلجأ إلى تطبيق “صراحة” لسماع انتقادات الجمهور لإعلامها الحكومي

لجأت وزارة الإعلام والثقافة في السعودية، إلى تطبيق “صراحة” الشهير على الهواتف النقالة، بهدف معرفة انتقادات واقتراحات الجمهور لإعلامها الرسمي، مع سعيها إلى تطوير شبكة القنوات التلفزيونية والإذاعات التي يضمها.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على حسابها في موقع “تويتر” رابط حسابها على التطبيق، الذي يتيح لمن يشاء تقديم أي انتقادات واقتراحات دون الكشف عن هويته، وعلقت قائلةً “ملاحظاتكم محل اهتمامنا، نرحب بكل اقتراح من شأنه أن يساهم في تطوير هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابنا في صراحة”.

‏كما نشرت حسابات أخرى تابعة للهيئة وشبكة قنوات وإذاعات تديرها، روابط خاصة بها على التطبيق نفسه، طالبةً من الجمهور تقديم مقترحاته بشأن تطوير عملها.

وتتفق الخطوة الجديدة مع عزم المملكة تطوير إعلامها الرسمي، بما يمكّنه أن يستقطب جمهورًا كبيرًا يضاهي الجمهور العريض، الذي يستقطبه إعلام المملكة الخاص عبر سلسلة قنوات فضائية، يتابعها جمهور عريض من كل الدول العربية.

وأجرت السعودية بالفعل تغييرات جذرية في الإعلام الرسمي في الآونة الأخيرة، بينها استقطاب أسماء إعلامية بارزة من الإعلام الخاص للإشراف على خطط التطوير، ودمج قنوات وتغيير محتوى أخرى.