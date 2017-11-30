“انستغرام” يطلق خاصية جديدة تمكنك من التلاعب بصور أصدقائك (صور)

أطلق موقع “انستغرام” ميزة جديدة تمكنك من تعديل صور أصدقائك بالرسم عليها قبل عرضها عليهم مرة أخرى لتستعرض إبداعك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدر “انستغرام” اليوم الخميس تحديثًا جديدًا يتيح للمستخدمين تعديل الصور التي يرسلها إليهم أصدقاؤهم من خلال الرسائل المباشرة.

وبمجرد إرسال صديقك لصورة من خلال الرسائل الخاصة، يمكنك تعديلها كما تشاء، قبل إرسالها له مرة أخرى لتستعرض إبداعك.

وتمكنك الخاصية الجديدة من الرسم على الصورة وتعديل حجمها، ونقل وإضافة الملصقات قبل إعادة إرسالها.

ووفقًا للتقارير، لكي تستخدم هذه الخاصية الجديدة، يجب أن تتلقى الصورة كرسالة مباشرة من صديق، قبل الضغط على رمز الكاميرا في الجزء السفلي الأيسر من تلك الرسالة للرد.

وعندها ستتمكن من التقاط صورة لترسل مع تلك الصورة التي تلقيتها بعد التعديل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يعمل “انستغرام” أيضًا على العديد من الميزات الجديدة الأخرى، التي لا تزال قيد التطوير حتى الآن، بما في ذلك إضافة خاصية مشاركة تسمح بمشاركة منشورات الآخرين على حسابك.