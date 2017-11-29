وداعًا للتطفل.. ابتكار تطبيق يمنع النظر إلى هاتفك خلسة

أعلنت شركة “غوغل عن ابتكار جديد قد يمثل حلًّا لتطفل المتلصصين على الهواتف الشخصية، عبر التحذير من نظر المتطفلين إلى شاشتك خلسة.

وكشف الباحثون في الشركة عن التطبيق الجديد الذي يستخدم الكاميرا الأمامية ونظام ذكاء اصطناعي لرصد الوجوه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التطبيق عندما يرصد شخصًا آخر غير المستخدم الأصلي ينظر إلى الشاشة، يحذر المستخدم بإرسال صورة المتطفل واللعاب الملون يسيل من فمه، في صورة لا تخلو من الطرافة.

ومن المقرر أن يكشف باحثا غوغل “هي جونغ ريو” و “فلوريان شروف” عن تطبيقهما الجديد الأسبوع المقبل في مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويمكن تفعيل التطبيق الأمني الجديد المُسمى “حامي الشاشة الإلكترونية” عند قراءة معلومات حساسة أو مشاهدة الفيديو في مكان عام.

كما يستطيع التطبيق رصد المتطفل في 2 ملي ثانية، فتتحول الشاشة إلى قوس قزح يشير إليه حتى يتوقف عن النظر لتعود الشاشة إلى وضعها الطبيعي، كي تتمكن من الحفاظ على خصوصيتك في الأماكن العامة.