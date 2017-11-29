أبل تعترف باكتشاف ثغرة خطيرة بأجهزة “ماك”

اعترفت شركة “أبل” بوجود ثغرة خطيرة في نفس نظام تشغيل أجهزتها الحاسوبية “mac OS High Sierra”، تتيح للمخترق أن يصل لملفات الجهاز بصلاحيات متقدمة تتيح له الإضافة، والحذف، والتعديل في جميع ما يتضمنه الجهاز.

وبحسب موقع “ذا ڤيرج” التقني، تتيح الثغرة للمخترق، الذي لابد أن يكون متصلًا ماديًا بجهاز الضحية، أن يصل إلى جميع الملفات المتوفرة على الجهاز، بعد فتحه دون الحاجة إلى كلمة مرور.

كما يستطيع المتصفح تغيير أو مسح عنوان الضحية الخاص “Apple ID”، وبالتالي يمكنه ربط الجهاز بأي حساب آخر ما سيجعله قادرًا على متابعة ما يجري على الجهاز، وكل ما عليه من ملفات من خلال أي جهاز آخر، وكذلك سيحصل على نسخة أول بأول من الملفات الجديدة، إذا قام بتشغيل ميزة المزامنة على الحساب الجديد مع “آي كلاود”، خدمة التخزين السحابية الخاصة بـ “أبل”.

ولم تتمكن الثغرة من استهداف أنظمة تشغيل “Sierra”؛ بل اقتصرت على الإصدار الحالي من “هاي سييرا”.

وفي الوقت الذي وعدت فيه “أبل” بسرعة تطوير تحديث أمني يسد الثغرة الخطيرة، إلا أنها لم تكشف الإطار الزمني لذلك، كما لم تفصح عما إذا كان مكتشف الثغرة قد أبلغها من خلال برنامجها لمكافأة الباحثين الأمنيين لحماية أنظمة تشغيلها أم أنها اكتشفتها بعد نشرها للعامة.