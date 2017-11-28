رئيس “كاسبرسكي”: روسيا لم تطلب منا التجسس على الغرب

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “كاسبرسكي لاب”، لأمن الإنترنت، والتي يقع مقرها في موسكو، يوجين كاسبرسكي :” إن وكالات المخابرات الروسية لم تطلب مطلقًا من شركته التجسس على أهداف في الغرب”، مؤكدًا أنه كان سينقل شركته إلى خارج البلاد إذا تلقَّى طلبًا كهذا.

وكانت مخاوف بشأن علاقات الشركة بالمخابرات الروسية، وإمكانات برمجياتها المضادة للفيروسات على تحديد وحذف ملفات دفعت السلطات الأمريكية لإصدار سلسلة من التحذيرات والإجراءات اتجاهها خلال العام الماضي.

ووصلت الإجراءات الأمريكية ذروتها بقرار وزارة الأمن الداخلي هذا العام بمنع الهيئات الحكومية من استخدام منتجات كاسبرسكي.

وقال “يوجين كاسبرسكي” الرئيس التنفيذي للشركة للصحفيين داخل مكتب الشركة في لندن اليوم الأربعاء :”لم يحدث مطلقًا.. مطلقًا”، وذلك في معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كانت المخابرات الروسية طلبت منه مساعدتها في التجسس على الغرب.

وأضاف: “لم يطلبوا منا مطلقًا أن نتجسس على أحد.. مطلقًا”.

وختم بالقول:”الشركة تتعرض لهجوم من وسائل إعلام أمريكية، ومن الحكومة الأمريكية.”