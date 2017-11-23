لماذا تصر إدارة “فيسبوك” على نشر الإعلانات العنصرية؟

أصبح موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تربة خصبة لنشر الإعلانات العنصرية، التي يبثها بعض المتعصبين من الشعب الأمريكي، تجاه بعض المواطنين، ذوي الأصول المختلفة.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، تنشر بعض الشركات العقارية الأمريكية، إعلانات عنصرية، تمنع التعامل مع المواطنين الأمريكيين أصحاب الأصول الأفريقية، والمتحدثين باللغة الإسبانية، والمواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة لإدارة “فيسبوك”، بحجب مثل هذه الإعلانات العنصرية، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه، بل تكاد تظهر بشكل لافت وغير مسبوق، في الآونة الأخيرة.

وتعد الشركة الأمريكية “بروبوليكا”، آخر الشركات التي طالبت إدارة “فيسبوك”، بحجب إعلاناتها عن بعض الفئات بالمجتمع، أمثال أصحاب الاحتياجات الخاصة، ما يعد عنصرية واضحة من إدارة الشركة الأمريكية.

ولا تقتصر هذه الحملة العنصرية على الفئات المذكورة سابقًا فقط، بل تشمل بعض المواطنين أصحاب الديانات المختلفة، مثل الديانة اليهودية والديانة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم الكشف عن تفاصيل التعاقد، بين شركة “بروبوليكا” وإدارة “فيسبوك”، بعد عام كامل من تاريخ التعاقد بين الطرفين.