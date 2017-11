“فيسبوك” يقتبس ميزة من “سناب” ويقلد أخرى من “إنستغرام” (صور)

يختبر “فيسبوك” حاليًا، ميزة “Streaks”، على تطبيق التراسل الفوري “Messenger”، وهي ميزة قدمها من قبل تطبيق “سناب شات”، والتي تحفز المستخدمين على تبادل الرسائل مع أصدقائهم بشكل سريع لأيام متتالية، كنوع من المنافسة فيما بينهم.

وبحسب موقع “ذا فيرج” التقني، فإن بعض المستخدمين على “تويتر”، أشاروا إلى أن الميزة الجديدة بدأت تظهر على هواتفهم في صورة رسالة، تدعوهم إلى استمرار تبادل الرسائل مع أصدقائهم، بشكل متكرر يوميًا؛ ليكونوا دائمًا آخر من قام بالإرسال، وبالتالي يربحون في المنافسة.

وما تزال الميزة في صورتها التجريبية على “ماسنجر”، ولكن من المتوقع أن تكون أحدث مزايا “سناب شات”، التي يقتبسها “فيسبوك”، بعد أن قام باقتباس عدد كبير من مزايا منافسه مؤخرًا، مثل: فلاتر الصور، وتحديثات تطبيق الكاميرا والرسائل ذاتية الاختفاء، وميزة “ستوريز”.

وقام “فيسبوك”، بوضع تلك المزايا في كل تطبيقاته، من “إنستغرام” و”ماسنجر” و”واتس آب”، وكذلك تطبيقه الرئيسي.

وأثبت “فيسبوك”، أنه قادر على النجاح في سياسة الاقتباس، حيث حققت ميزة “Stories” نجاحًا ساحقًا على “إنستغرام“، فعدد مستخدميها على شبكة الصور، فاقت عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” جميعهم، بمعدل الضعف، خلال عام واحد.

كما نشر موقع “TNW” التقني، تقريراً يقول، إن “فيسبوك” بدأ اختبار ميزة “Collections”؛ لتنظيم المنشورات في صورة مجموعات بحسب تفضيل المستخدم لنظام التصنيف، وهي ميزة متوفرة بالفعل في “إنستغرام”، تم إطلاقها في نيسان/أبريل الماضي.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بتصنيف منشوراته، عندما يضغط على خيار حفظ المنشور “Save post”، حيث يخرج للمستخدم إشعار أسفل يمين الشاشة، يعرض عليه أن يضيف المنشور إلى إحدى تصنيفاته، بحيث يمكنه الرجوع إلى أي تصنيف في أي وقت؛ ليطلع على المنشورات التي قام بحفظها.

وستقدم تلك الميزة، في حال تم تعميمها، تجربة أفضل للمستخدمين، ممن يتصفحون باستمرار “فيسبوك” في العمل، بحيث يمكنهم حفظ المنشورات التي يجدونها تستحق الاطلاع والقراءة أو المشاهدة، ولكن ليس لديهم مساحة من الوقت حاليًا، فيقومون بحفظها وتصنيفها بشكل مرتب، في التصنيف المناسب لها؛ للاطلاع عليها لاحقًا.

الميزة ما تزال في طور التجربة، ولم يقم “فيسبوك” بأي تصريحات حول إمكانية تعميمها في أي وقت قريب.

Messenger is testing out streak counts… Streak counts really bug me. pic.twitter.com/leDRemkSR3

— case (@CaseSandberg) November 22, 2017