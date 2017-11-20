بعد طول انتظار.. “تويتر” تطلق خدمة “tweet storm” قريبًا

كشفت شركة “تويتر” عن عزمها إطلاق ميزة جديدة في موقعها المخصص للتدوين المصغر تدعى “tweet storm” وهي خطوة جاءت تلبية لرغبة العديد من مستخدمي التطبيق، الذين طالبوا بها سابقاً.

وأفاد حساب “techcrunch” التقني بأن شركة “تويتر” تجري حالياً اختباراتها على تلك الميزة، التي ستمنح المستخدم قدرة أكبر على التواصل مع تغريداته حول الموضوع ذاته.

Crunch Report | Twitter tests a new tweetstorm feature and Tesla unveils a semi truck https://t.co/9tcomoIkVY by @sarahbuhr — TechCrunch (@TechCrunch) November 18, 2017

وتجرى الاختبارات الأولية للخدمة التي يمكن تسميتها “عاصفة التغريدات” لنظامي “أندرويد” من “غوغل” و”آي أو إس” من “أبل”، على أن يتم إطلاق الخدمة للعامة، علماً بأنها متاحة حالياً لعدد محدود من الحسابات من أجل تجريبها عملياً.

وتتلخص فكرة “tweetstorm” في إتاحة إمكانية كتابة أكثر من تغريدة حول موضوع محدد ثم نشرها دفعة واحدة وفي وقت واحد، وهو ما يجعل المستخدم قادراً على التغلب على عدد الأحرف المحدود في توتير، ويجعله قادراً على كتابة نصوص مترابطة، وأفكار متواصلة في المرة الواحدة.

ورغم أن “تويتر” ألمحت إلى إطلاق هذه الخدمة منذ سبتمبر الماضي عبر حسابها الرسمي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد إطلاقها، وامتنعت الشركة عن التعليق على الأمر حتى الآن.