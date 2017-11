بعد طول انتظار.. “تويتر” تطلق خدمة “tweet storm” قريبًا

كشفت شركة “تويتر” عن عزمها إطلاق ميزة جديدة في موقعها المخصص للتدوين المصغر تدعى “tweet storm” وهي خطوة جاءت تلبية لرغبة العديد من مستخدمي التطبيق، الذين طالبوا بها سابقاً.

وأفاد حساب “techcrunch” التقني بأن شركة “تويتر” تجري حالياً اختباراتها على تلك الميزة، التي ستمنح المستخدم قدرة أكبر على التواصل مع تغريداته حول الموضوع ذاته.

Crunch Report | Twitter tests a new tweetstorm feature and Tesla unveils a semi truck https://t.co/9tcomoIkVY by @sarahbuhr

— TechCrunch (@TechCrunch) November 18, 2017