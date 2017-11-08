وزير الاتصالات الإيراني يتعهد برفع الحجب عن “تويتر”

تعهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أمس الأربعاء، بالعمل على رفع الحظر عن “تويتر” الذي فرضته السلطات في عام 2009 عقب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جهرمي لوسائل إعلام إيرانية، خلال تواجده على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء بالعراق حيث يشارك في ذكرى “أربعينية الإمام الحسين” التي تصادف الجمعة.

وردًا على سؤال عن إمكانية وصول الإيرانيين إلى موقعي تويتر والفيسبوك، أكد أنه “يتابع مسألة رفع الحظر عن تويتر وسأبذل جهدًا في هذا الشأن”.

وتحظر السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وكان أول مسوؤل حكومي يفتح صفحته عبر فيسبوك هو وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، ما أثار انتقادات بعض المسؤولين، إذ تعتبر إيران هذه المواقع بأنها “مثيرة للفتنة والفساد”.

ويدخل العديد من الإيرانيين لهذه المواقع عبر برامج تتجاوز الحجب.