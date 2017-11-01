بالفيديو..”كلب سوني” يفهم كل ما يسمعه ويراه

كشفت شركة سوني ،عن أحدث إصدار من روبوتها ، الكلب “Aibo ” ، الذي لم تصدر منه نسخة جديدة منذ عام 2006.

ويأتي هذا الإصدار بإمكانيات ومهارات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

ويتيح الكلب إضاءة “LED” ،من خلال عينيه تسمح بأن يعبر عن مشاعره بتغيير ألوان الإضاءة، كما أنه يهز ذيله فرحًا وسعادة ؛بقدوم المستخدم.

ويحمل الروبوت بداخله مكانًا لتشغيل شريحة الاتصالات ،التي تتيح له الاتصال بالإنترنت كي يكون متصلًا طوال الوقت بمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بسوني، بحيث يتمكن بسهولة من تحليل كل ما يراه من مشاهد ،وما يسمعه من أصوات.

كما أن الاتصال المستمر بتلك المنصة؛ يوسع من خبرات الروبوت، إذ إنه يتشارك خبراته مع غيره من الروبوتات ،من خلال المنصة، ليصبح أذكى بمرور الوقت.

ويأتي “Aibo ” بسعر 1740 دولارًا ،واشتراك شهري في منصة سوني للذكاء الاصطناعي بسعر 26 دولارًا، والشركة جاهزة لاستقبال طلبات الحجز المسبق ،بحيث يتم التسليم في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير المقبل.