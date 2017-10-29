مراهق يستخدم 9000 جهاز كمبيوتر لمهاجمة كبرى شركات الإنترنت

يواجه اليكس بيسيل، البالغ من العمر 21 عاماً، تهماً تتعلق باستخدام جيش من أجهزة الكمبيوتر لمهاجمة مواقع مثل سكايب وغوغل وبوكيمون.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، إلى استخدام بيسيل 9 آلاف جهاز كمبيوتر لمهاجمة العديد من الشركات الكبرى على الإنترنت بهدف إلحاق الضرر بها، والتسبب في انهيار جميع عملياتها، من خلال استهداف أنظمة الشركات؛ ما أدى إلى تحطيم أنظمتها وجعل المستخدمين غير قادرين على الوصول إليها.

وأضافت الصحيفة أن بيسيل، وهو من ليفربول، حصل على 700 ألف دولار من مبيعات فيروسات ضارة لتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2007، وصمم مجموعة من برامج كيبتر، التي تخفي الأخطاء لمستخدمي الكمبيوتر، وتجعلها غير مرئية لأنظمة مكافحة الفيروسات.

وقال متحدث باسم الشرطة: “سيواجه بيسيل 11 تهمة، من بينها الوصول غير القانوني لأجهزة كمبيوتر، وضرب أجهزة كمبيوتر، وإرسال برمجيات خبيثة وبيانات كاذبة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن التهم يتم التحقيق فيها من قبل محققي الجرائم السيبرانية في وحدة الجريمة المنظمة إقليمياً غرب ميدلاندز “روكو” ومقرها برمنغهام، ومن المقرر أن يمثل بيسيل غداً الاثنين أمام قضاة برمنغهام.