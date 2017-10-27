“فيس بوك” يكسف عن تغير شكل الإعلانات

أعلن مؤسس فيس بوك مارك زوكربرج أن المنصة الاجتماعية طورت من سياسات التعامل مع الإعلانات بشكل عام والسياسية بشكل خاص، لجعلها أكثر راحة وعدم إزعاج للمستخدمين، وفقًا لما نشره زوكربرج عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

وأوضح مارك أن “فيس بوك” سيتيح للمستخدمين أن يطلعوا على جميع الإعلانات التي قامت بها صفحة ترويجية ما سواء الآن أو في الماضي، وذلك ليتعرف الجميع على إعلانات أي صفحة، وإتاحة معلومات حول حجم ما تم دفعه وأي فئة من المستخدمين استهدفت تلك الإعلانات.

كما أشار مارك إلى أن الإعلانات السياسية سيتم الكشف عن ممولها الحقيقي داخل الصفحات التي تقوم بها بشكل واضح، خاصة في أوقات الانتخابات، والهدف الرئيسي هو تجربة هذا الإجراء مع الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

وأكد مؤسس فيس بوك أنه تم زيادة عدد المختصين بمراجعة الإعلانات وتدريبهم على التعامل مع الإعلانات السياسية، إلى جانب تطوير النظام الآلي الذكي لمراجعتها.