“مايكروسوفت” تفتتح مكتبًا “غير تقليدي” في واشنطن (فيديو وصور)

افتتحت شركة “مايكروسوفت“، مقرًا جديدًا لها صنعتهُ من أشجار الصنوبر العملاقة وسط الهواء الطلق5ل شمال غرب المحيط الهادئ.

وصمم مقر الشركة العالمية الجديد على سطح خشب الأرز، مُعلقاً بواسطة حزم خشبية وكابلات، وذلك لخلق أجواء محفزة لموظفي الشركة بهدف تبادل الأفكار خلال جلسات العصف الذهني وسط بيئة طبيعة خلابة مُهلمة.

وخصصت “مايكروسوفت” مقرها الجديد لفريق مكتبها داخل الاتحاد الجامعي “مجمع واشنطن” في العاصمة واشنطن، حيثُ تم بناؤه من قبل مؤسس بناء المنشآت من الأشجار، بيت نيلسون وأسس المكتب من هيكلين بناهما بعناية حول أشجار الصنوبر بطول بلغ 12 قدماً، وأحاطهما بجدران خشبية متفحمة، ثم صمم سقفاً مُقبباً يسمح بمرور الضوء الطبيعي.

وذكر موقع Inhabitat الدولي المُختص بالتصاميم الفريدة، أن “مايكروسوفت” استلهمت التصميم من دراسات مختلفة، أكدت أن الموظفين يعملون بشكل أفضل عند اتصالهم مع الطبيعة في بعض القدرات، ولكنها أرادت أن تذهب أبعد قليلا في محاولة لإعطاء موظفيها الحرية للاسترخاء بين رؤوس الأشجار.