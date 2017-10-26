الإمارات تؤكد عدم تأثر الخدمات الحكومية بـ “الأرنب السيئ”

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في الإمارات لم تتأثر بـفيروس “الأرنب السيئ” الذي ضرب آلاف المؤسسات حول العالم في اليومين الماضيين.

وطالبت الهيئة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضرورة توخي الحذر واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لتفادي الإصابة بهذا الفيروس.

وفي الأيام الماضية، ضرب فيروس خبيث أطلق عليه اسم “الأرنب السيئ” أجهزة الكمبيوتر في أنحاء مختلفة من أوروبا، مما أدى إلى تشفيرها وتعطيلها، حيث فوجئ المستخدمون بظهور رسائل مجهولة على شاشات حواسيبهم، تطلب منهم دفع فدية تقدر بـ 350 دولارا بعملة بيتكوين الافتراضية.

وبدت روسيا كهدف رئيس للشيفرة الخبيثة، بحسب شركة الأمن المعلوماتي “كاسبيرسكي لاب”، كما أصيبت حواسيب في عدة دول بينها أوكرانيا وألمانيا أيضا بالفيروس.