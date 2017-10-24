“إنستغرام” يتيح خاصية البث المباشر لشخصين في وقت واحد

كشف موقع انستغرام عن ميزة جديدة خاصة بإطلاق بث مباشر بين شخصين في الوقت نفسه عبر التطبيق، بحسب موقع “ماشبل التقني”.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية أن يقوم المستخدم بعمل “لايڤ”، حيثُ يتاح له الخيار أن يدعو مستخدمًا آخر ليدخل معه في البث المباشر، وفي حال قبول الطرف الآخر تنقسم الشاشة إلى جزئين رأسيين كل جزء يظهر بثًا مباشرًا من هاتف كل شخص من الطرفين.

وكل بث منهما يعمل بشكل طبيعي ومنفصل بحيث أن الشخص المدعو إذا قام بالخروج يمكن للشخص المضيف أن يدعو شخصًا آخر بحد أقصى أن يكون في البث الواحد شخصان فقط.

وأطلقت الميزة بشكل تجريبي منذ شهر آب / أغسطس الماضي من العام الجاري.