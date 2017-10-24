فيسبوك يخطط لتغيير شكل عرض الأخبار

كشف موقع فيسبوك عن تجربة جديدة يقوم بها في مجموعة من الدول، وهي تغيير شكل صفحة خلاصات الأخبار NewsFeed، بحيث يتم تقسيمها لصفحتين، إحداهما تعرض أحد منشورات الأصدقاء والعائلة ومنشورات المستخدم الشخصية، والأخرى تعرض منشورات الصفحات التجارية، وفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني.

وأوضح الموقع أن التجربة الجديدة ما زالت في طورها المبدئي، وسيتم طرحها لعدة أشهر في دول بوليفيا وكامبوديا وجواتيمالا وسولوفاكيا وصربيا وسريلانكا، ولا توجد نية في الوقت الحالي لتطبيق التغيير على مستوى العالم.

وأشار ناشرو الأخبار، وأصحاب الصفحات التجارية إلى أن هذا التغيير هو أداة ضغط يستخدمها فيسبوك؛ لجعلهم يعلنون بشكل أكبر في حال كانوا يرغبون في الخروج من حيز المنافسة ويظهرون داخل الصفحة الخاصة بمنشورات الأصدقاء والعائلة، فهذه الصفحة بالتأكيد سيقضي فيها المستخدم وقتًا أطول من الأخرى.

وكان فيسبوك طوال السنوات الماضية يسعى -بشتى الطرق- لأنْ يفرض قيودًا على أصحاب الصفحات التجارية؛ ليضطرهم بشكل دائم إلى شراء الإعلانات والإنفاق بشكل كبير؛ ليصلوا إلى قاعدة مستخدميه العملاقة والتي تضم 2 مليار مستخدم.