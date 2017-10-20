“فيسبوك” تطلق خدمة جديدة للصحف لاستقطاب المشتركين

المصدر: أ ف ب

ستسمح “فيسبوك” لناشري الصحف بتسهيل عملية الدفع على المستخدمين للوصول إلى مقالاتها، على ما أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية لتنضم بذلك إلى غوغل، التي سبق وأعلنت إجراءات كهذه أيضًا مطلع الشهر الحالي.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي على مدونتها الرسمية: “سنختبر نماذج اشتراك جديدة للوصول إلى مقالات صحافية بالاشتراك مع مجموعة صغيرة من ناشري الصحف في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وبشكل ملموس، يمكن لمستخدم فيسبوك أن يضغط على مقال فتظهر على الشاشة رسالة تشير إلى أنه ينبغي عليه الدفع للاطلاع عليه قبل أن يحول إلى موقع الوسيلة الإعلامية للاشتراك.

والولوج إلى مقال بدفع مبلغ مالي سيطبق اعتبارًا من عدد محدد من المقالات التي يطلع عليها القارئ أو بحسب اختيار الصحيفة التي يمكنها أن تقرر جعل بعض المقالات خاضعة لرسم، على ما أوضحت فيسبوك.

ومن شركاء فيسبوك: الصحيفة الألمانية “بيلد” والبريطانية “ذي اكونوميست” والمجموعة الأمريكية “هيرست” والإيطالية “لا ريبوبليكا” والفرنسية “لو باريزيان” والأمريكية “واشنطن بوست”.

وفي حال قرر المستخدم أن يشترك “تتم العملية على موقع الناشر الإلكتروني وسيحصل الناشر تاليًا على المال مباشرة ويحتفظ بالمبلغ كاملاً على ما أوضحت فيسبوك التي لم تنشر جدولاً زمنياً أكثر دقة”.

وستكون هذه الوظيفة ضمن خدمة “إنستنت ارتيكلز” من فيسبوك، التي تسمح لناشري الصحف والمجلات بنشر مقالات تحمّل بسرعة أكبر من صفحة انترنت عادية.

وستكون هذه الخدمة متوافرة للأجهزة العاملة بنظام “اندرويد غوغل” على ما قالت فيسبوك على أمل أن توسع الخدمة قريبًا.

وذكر موقع “ريكود” المتخصص، أن فيسبوك لم تتوصل إلى اتفاق مع آبل لوضع نظام يشمل أجهزة هذه المجموعة، لأن هذه الأخيرة تشترط أن تأخذ 30% من قيمة الاشتراكات.

وكانت غوغل أعلنت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي إجراءات مماثلة.

وتواجه الصحف التقليدية مشاكل مالية تعزو جزءًا منها إلى أنّ مقالاتها متوافرة في غالبية الأحيان مجانًا عبر الانترنت، ولا سيما عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وهي تخسر عائدات إعلانية أيضًا تستقطبها خاصة شبكة الانترنت، لا سيما غوغل وفيسبوك.