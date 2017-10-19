“سامسونغ”: التحديث الجديد لـ”Bixby”‏ يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت

أطلقت شركة “سامسونغ” مبادرتين جديدتين لتعزيز وضعها في سوق المساعدين الأذكياء بصحبة مساعدها “Bixby”.

وكشفت “سامسونغ”عن الجيل الثاني من مساعدها إلى جانب مشروع “Ambience” الجديد، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين “SDC 2017″، وفقًا لموقع “إنجادجيت” التقني.

ويأتي التحديث الجديد لـ”Bixby”‏ ليجعله قابلاً للعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت، غير الهواتف الذكية، من ثلاجات وآلات غسل الملابس وأدوات منزلية مختلفة، بحيث يسهل على المستخدم أن يتعامل مع جميع أجهزة “سامسونغ” في المستقبل بصوته، وتترابط جميع أجهزته المنزلية الذكية بسهولة.

أما فيما يخص المشروع الجديد، فإن “Ambience” هي فكرة تعتمد على وضع المساعد “Bixby” على شريحة صغيرة، تمكن إضافتها إلى جهاز منزلي لتقديم قدراته المختلفة لهذا الجهاز، شرط أن يكون الجهاز مزودًا بميزة الاتصال بالإنترنت.

واعتمدت “سامسونغ” في تطوير “Bixby”‏ على شركة “Viv”، التي استحوذت عليها العام الماضي، وهي الشركة التي وقفت وراء تطوير مساعد “أبل” سابقًا “Siri”.