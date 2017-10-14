باستخدام علم الأعصاب.. جهاز يساعد على اختيار احتياجاتك أثناء التسوق (صور)   

جميعنا نعرف دفعة الإثارة التي تظهر بداخلنا عندما نرى ما يعجبنا حقًا من ملابس، لكن ماذا لو تمكنت التكنولوجيا من تسخير ذلك الشعور لمساعدتك على شراء المنتج الصحيح دون حتى ضغطة زر؟.

أدى الارتفاع الكبير في التسوق عبر الإنترنت، إلى الحيرة الناتجة عن تعدد الاختيارات، فالبحث عن فستان أسود يأتي بحوالي 35 مليون نتيجة، لكن الآن بدأ تجار التجزئة استخدام علم الأعصاب للتنبؤ باحتياجاتنا ومساعدتنا على تضييق نطاق الاختيار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتمكن تجار التجزئة على الإنترنت في نهاية المطاف، من وضع المنتجات تلقائيًا في عربة تسوقك على أساس إشارات دماغك، حيث يعمل موقع “إيباي” على تحديد تأثير الاستجابات النفسية للمتسوق تجاه المنتجات المختلفة على عمليات الشراء.

وقد تعاون الموقع مع شركة تكنولوجيا الدماغ “ميندبلاي” لتطوير جهاز “إلكتروسيفلغرام”، محمول لدراسة آثار التسوق على الدماغ.

واستعرضت الشركتان الأجهزة الذكية في معرض فني بالشراكة مع شركة “ساتشي آرت”، ليختبرها المتسوقون.

كيف يرصد الجهاز إعجابك بالمنتج؟

باستخدام خوارزمية تسمى “نيوريكا” أو بروتوكول “الفرح” طوّرها الدكتور “جون كوان”، يراقب الجهاز تردد “غاما” الذي يرتبط بإفراز المخ للدوبامين “هرمون المتعة” في الدماغ، في حين أن ارتفاعه يشير إلى انجذاب المتسوق إلى غرض معين.

ويتم توصيل الجهاز الذي يثبت على الرأس مثل السماعات “بلاب توب” مزود بتطبيق يدعى ،” Peak BrainHappiness” ومع التصفح يبدأ الجهاز بإضافة المنتجات التي تحفز إفراز “الدوبامين” إلى عربة التسوق الإلكترونية.