تعرف على جهاز “فيسبوك” الجديد للواقع الافتراضي

قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” ، يوم الأربعاء إن شركته تعتزم طرح جهاز جديد للواقع الافتراض يثبت على الرأس لا يستلزم جهاز كمبيوتر منفصلا لتشغيله مما يتيح استخدامه بدرجة أكبر من الجهاز الحالي “أكيولاس ريفت”.

وفي مؤتمر لمطوري أجهزة الواقع الافتراضي قال زوكربيرغ إن سعر جهاز “أكيولاس جو” الجديد سيكون 199 دولارا فقط وإنه سيطرح في مطلع العام المقبل.

واستثمرت فيسبوك بكثافة في أجهزة الواقع الافتراضي على أمل أن تتحول التكنولوجيا من مجرد قطاع متخصص إلى منصة واسعة الانتشار للألعاب والاتصال وتطبيقات الأعمال.

وتقدم أجهزة الواقع الافتراضي صورة بانورامية بزاوية 360 درجة لأماكن بعيدة وخيالية.

وفي عام 2014، دفعت فيسبوك 3 مليارات دولار لشراء أكيولاس وأبقت على موظفيها.

ويتميز الجهاز الجديد عن منافسه فايف الذي تنتجه إتش.تي.سي وجهاز دي دريم لشركة جوجل بأنه لا يحتاج جهاز هاتف ذكي لتشغيله.

وقالت ستيفاني لاماس نائب رئيس الأبحاث في شركة “سوبر داتا” للأبحاث إن المستهلكين قد ينجذبون لجهاز “أكيولاس جو” إذا احتوى على مواد شيقة كافية مثل الألعاب والأفلام.

وقالت شركة “فيسبوك” إنها ستقوم في النهاية بتخفيض سعر “أوكيولاس ريفت” من 499 دولارا إلى 399 دولارا.