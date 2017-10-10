تقنية مبتكرة لإنهاء إجراءات السفر في مطار دبي بـ10 ثوانٍ (صورة) 

كشف مطار دبي الدولي عن تقنية جديدة سريعة للتحقق من هوية المسافرين في غضون 10 ثوان فقط، وبأسلوب مبتكر.

وأعلنت إدارة المطار، أثناء معرض “جيتكس 2017” السنوي لتقنية المعلومات، أن التقنية الجديدة تعتمد على نفق يعرض على جانبيه عالمًا مائياً افتراضيًا تتغير مناظره على نحو مستمر، ويضم بداخله حوالي 80 كاميرا عالية الدقة تقوم بمسح وجه المسافر وبصمة عينه من جميع الجهات أثناء مروره داخل النفق، وبمجرد وصوله إلى نهايته يواجه شاشة تخبره بأنها تتمنى له رحلة سعيدة أو تنير الضوء الأحمر للإعلان عن وجود مشكلة أمنية، ما يستدعي تدخل أمن المطار، بحسب ما نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

وتعتمد فكرة النفق على عرض المحتوى المبهر لجذب انتباه المسافر بحيث تدور رأسه وعيونه أثناء مروره، وهو ما يعطي الكاميرات الفرصة الكافية لتلتقط صورة واضحة وكاملة لوجهه وبصمة عينه بشكل واضح تماما وتسهيل عملية تحديد هويته.

وأعلن اللواء عبيد مهير الحميري، نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن تفعيل استخدام النفق الجديد سيتم داخل صالة واحدة في مطار دبي بنهاية العام 2018، على أن يتم تعميمه في جميع صالات المطار بحلول العام 2020.