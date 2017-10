الحرب العالمية الثانية على “تويتر” من جديد

بعد توثيق السنوات الستة للحرب العالمية الثانية عبر تغريدات على موقع “تويتر”، عاد مؤسس حساب “الحرب العالمية الثانية” على موقع “تويتر” ليروي أحداث الحرب بنشر تفاصيلها وأحداثها لحظة بلحظة.

وبدأت الحرب العالمية الثانية من جديد على “تويتر” في الأول من سبتمبر / أيلول الجاري، على يد مؤسس الصفحة الإلكترونية ألوين كولينسون، المحرر الإلكتروني في متحف لندن، حسب ما أفادت مجلة “ذا أتلاتنتيك” الأمريكية في عددها الحالي.

The strange experience of "live-tweeting" World War II, by @marinakoren: https://t.co/XIYKyM0t0v pic.twitter.com/O9leWNLmSJ

— The Atlantic (@TheAtlantic) October 1, 2017