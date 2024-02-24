أغلبية ردود ChatGPT تحتوي على سرقة أدبية.. إليكم التفاصيل

يجادل صانعو المحتوى من المؤلفين وكتاب الأغاني وغيرهم بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ينتهي به الأمر إلى إنتاج نسخ طبق الأصل عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، مشيرين إلى أن السرقة الأدبية تتخذ أشكالًا عديدة تتعدى مجرد القص واللصق للجمل والفقرات الكاملة.

وتواجه OpenAI الكثير من الانتقادات بسبب انتهاكها حقوق الطبع والنشر.

وكما نعلم بالفعل، فإن Chat GPT الذي طورته هو عبارة عن دردشة يتم إنشاؤها تلقائيًّا باستخدام الذكاء الاصطناعي، تستخرج البيانات من مصادر مختلفة ثم تعالجها باستخدام معالجة اللغات الطبيعية. و منذ إطلاق ChatGPT، كان هناك الكثير من النقاشات حول علاقته بالملكية الفكرية، وتحديدًا بحقوق الطبع والنشر.

وكشف تقرير جديد من شركة "كوبيليكس"، أن 60% من نتائج "GPT-3.5" الخاص بـ" OpenAI" تحتوي على شكل من أشكال إنتهاك الحقوق الفكرية والأدبية.

و"كوبيليكس" هي شركة لتحليل النصوص تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبدأت في بيع أدوات الكشف عن إنتهاك الحقوق الفكرية والأدبية للشركات والمدارس قبل وقت طويل من وصول "ChatGPT".

وتستخدم الشركة طريقة تسجيل خاصة تجمع معدل النص المتطابق، والتغييرات الطفيفة، والنص المعاد صياغته، وعوامل أخرى، ثم تقوم بتعيين المحتوى درجة التشابه.