أخيرًا فعلتها غوغل.. إصلاح خطأ في تحديث أندرويد 16 كان مصدر إزعاج

تعمل غوغل على إصلاح مشكلة في أندرويد 16 تسبب فشل تحديثات نظام غوغل بلاي أثناء التثبيت.

وتقول الشركة إنها حددت المشكلة وستحلها بتحديث قادم.

فشل التحديث

وأثّرت المشكلة على غالبية الهواتف العاملة بنظام أندرويد 16، بما في ذلك الهواتف التابعة لغوغل، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة على هواتف بكسل أيضًا.

وأشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من تثبيت تحديثات نظام غوغل بلاي الجديدة بنجاح، ففي كل مرة كانوا يضغطون فيها على زر التحديث، يكتشف الهاتف وجود تحديث متاح ويبدأ بتثبيته.

ومع ذلك، في منتصف العملية، يتوقف التثبيت فجأةً ويظهر رسالة خطأ "فشل التحديث".

وقال بعضهم إنهم في البداية، تجاهلوا المشكلة واعتبروها تحديثًا محددًا لنظام غوغل بلاي نفسه، بينما أشار بعضهم الآخر إلى أنهم كانوا يفكرون في إعادة ضبط إعدادات المصنع بالكامل Factory Reset، قبل أن يكتشفوا أن العديد من الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد 16 تواجه المشكلة نفسها.

ولحسن الحظ، أقرت غوغل بالمشكلة وتتخذ الإجراءات اللازمة.

وفي مقال دعم جديد، أشارت الشركة إلى أنها على دراية بمشكلة تمنع بعض أجهزة أندرويد 16 التجريبية من تثبيت آخر تحديث لنظام غوغل بلاي.

والخبر السار هو أن غوغل أكدت عدم الحاجة لإعادة ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع؛ لأنه تم تحديد حل، وسيتم تضمينه في تحديث نظام غوغل بلاي القادم.