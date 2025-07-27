صوت الكمبيوتر يزعجك.. إليك 5 طرق لتخفيض ضوضاء المروحة

صممت المراوح لتبريد الكمبيوتر، لكنها في بعض الحالات تصدر ضوضاء عالية من شأنها أن تكون مزعجة أثناء الاجتماعات والمحاضرات.

ومن غير المألوف بالنسبة للكثيرين أن يخذلهم جهاز الكمبيوتر المحمول بسبب مروحة صاخبة تصبح مصدر تشتيت أثناء جلسات العمل أو اللعب.

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وهناك العديد من الأسباب التي قد تكون وراء صوت المروحة الصاخبة، أبرزها أن الكمبيوتر المحمول مصمم بهذه الطريقة، فهو يسخن بسهولة، وتعمل المروحة على تعويض ذلك.

من ناحية أخرى، قد يكون الكمبيوتر المحمول تحت حمل ثقيل على وحدة المعالجة المركزية، وتعمل المروحة بسرعة كبيرة على تبريده، كذلك يمكن أن تُصدر المروحة أيضًا ضوضاء عندما تكون معطلة أو بها خلل، أو قد تكون إعدادات غير صحيحة هي سبب المشكلة، هذا هو السيناريو الأمثل، يمكن حل المشكلة أو تخفيفها ببعض التعديلات الطفيفة على الإعدادات.

خطوات مفيدة

مهما كان السبب، يمكنك اختبار مستوى صوت جهاز الكمبيوتر المحمول لديك باستخدام تطبيق لقياس مستوى الصوت على هاتفك، إذا كان مستوى الصوت يتراوح بين 30 و45 ديسيبل، فهذا أمر طبيعي، فمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة تقع ضمن هذا النطاق.

أما إذا كان أعلى من ذلك عند تشغيل برامج أو تطبيقات خفيفة، فعليك محاولة خفض مستوى صوت المراوح قليلًا، وستساعدك بعض الخطوات على ذلك.

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مع العلم أن وظيفة المروحة هي الحفاظ على برودة جهاز الكمبيوتر المحمول، لذا لا ننصحك بمحاولة التحكم في مستوى صوتها إذا كان الكمبيوتر يعمل بجهد كبير، فهي مصممة لهذا الغرض، خاصةً في أجهزة الألعاب أو إنشاء المحتوى، وسيؤدي منعها من القيام بوظيفتها إلى إبطاء الأداء وقد يتلف أجهزتك.

ضبط إعدادات الطاقة

قد يكون جهاز الكمبيوتر المحمول لديك مفعلًا على إعداد طاقة مرتفع جدًا مقارنة بالمهام التي ينجزها، ما يسبب إجهادًا زائدًا للمروحة، لتغيير ذلك، افتح إعدادات ويندوز 11 وانتقل إلى "الطاقة والبطارية" ثم أنزل وضع الطاقة إلى مستوى أدنى، فإذا كان الجهاز في وضع الأداء، أنزله إلى "متوازن"، وإذا كان في وضع "متوازن"، أنزله إلى "أفضل كفاءة طاقة".

غلق تطبيقات الخلفية

إذا كانت لديك مجموعة من تطبيقات الخلفية قيد التشغيل ولا تستخدمها، فقد يكون معالج الكمبيوتر المحمول تحت حمل غير ضروري، ما يسبب ضوضاء أعلى من اللازم للمروحة، لإغلاق التطبيقات غير الضرورية، اكتب "إدارة المهام" في بحث ويندوز، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على التطبيقات أو العمليات التي تريد إغلاقها، ثم اختر "إنهاء المهمة".

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تغيير سرعة المروحة

نظام BIOS هو البرنامج الثابت الذي يشغل العديد من الوظائف الأساسية في الكمبيوتر، بما في ذلك سرعة مروحة الكمبيوتر المحمول، ويمكن أن يقلل تغيير السرعة من ضوضاء المروحة.

وللدخول إلى BIOS، أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول، وأثناء تشغيله، اضغط على F1 أو F2، F10 أو F11 وذلك بحسب ماركة الكمبيوتر الخاص بك، ثم انتقل إلى "التحكم في المروحة" أو "مراقبة الأجهزة"، وغير طريقة التحكم في المروحة إلى صامت من بين عدة خيارات تتضمن "قياسي" أو "صامت" أو "أداء".

كذلك، يمكنك إنشاء خطة مروحة مخصصة لضبط سرعة دورانها على دورات أقل في الدقيقة عند درجات حرارة مختلفة للكمبيوتر المحمول، وبعد الانتهاء، احفظ الإعدادات واخرج من BIOS.

تدفق الهواء والتبريد

تحتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى تدفق هواء جيد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، ومعظمها يتحكم تلقائيًا في إعدادات مراوحها وفقًا لارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي إذا ارتفعت درجة حرارة الكمبيوتر المحمول، سترتفع سرعة المروحة وصوتها.

ولتوفير أفضل تدفق هواء لجهاز الكمبيوتر المحمول، استخدم حاملًا للكمبيوتر بدلًا من وضعه على سطح صلب ليسهل وصول الهواء إلى فتحات التهوية، كذلك لا تضع الكمبيوتر على السرير عند استخدامه؛ لأن ذلك من شأنه أن يسد فتحات التهوئة، وبالتالي ارتفاع سرعة دوران المروحة لتعويض التبريد.

الغبار والأوساخ

يمكن أن يتداخل الغبار والأوساخ أيضًا مع تدفق الهواء، ويكون سببًا خفيًا لضوضاء المروحة، لذا امسح أي غبار مرئي من أعلى فتحات التهوئة بمنديل مبلل، وانفخ أي غبار إضافي منها باستخدام منفاخ هواء مضغوط، وإذا كنت واثقًا بما يكفي، افتح الكمبيوتر المحمول من الأسفل وافعل الشيء نفسه حول المراوح، فقط تأكد من إطفاء الكمبيوتر المحمول وفصله عن الكهرباء أولًا.