ابتكار جهاز "يقرأ الأفكار" ويساعد المصابين بالشلل على الكلام

طور باحثون جهازا جديدا يمكنه تحليل الموجات الدماغية للمرضى غير القادرين على النطق والمصابين بالشلل، وتحويلها إلى جمل على شاشة الكمبيوتر في الوقت الفعلي.

وأطلق على الجهاز "آلة قراءة العقل"، وهو قادر على فك تشفير نشاط الدماغ، حيث يحاول الشخص بصمت تهجئة الكلمات صوتيًا لإنشاء جمل كاملة.

ويقول الخبراء إن جهاز التخاطب البديل العصبي لديه القدرة على إعادة الاتصال للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة بسبب الشلل.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن نظامًا مشابهًا كان قادرًا على فك تشفير ما يصل إلى 50 كلمة.

ومع ذلك، كان هذا يقتصر على مفردات محددة، وكان على المشارك محاولة نطق الكلمات بصوت عالٍ، الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لشللهم.

لذلك صمم إدوارد تشانغ وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا بدلة عصبية قادرة على ترجمة نشاط الدماغ إلى أحرف مفردة لتوضيح جمل كاملة في الوقت الفعلي.

وطبق الباحثون ذلك من خلال استخدام الجهاز على شخص لديه اتصال محدود بسبب شلل حاد في الصوت والأطراف.

ووسع الباحثون النهج السابق ليشمل مفردات أكبر من خلال تصميم نظامهم لفك تشفير نشاط الدماغ المرتبط بالأبجدية الصوتية.

ومن بين الجمل التي تم فك تشفيرها بنجاح "صباح الخير"، "يجب أن تمزح"، "ماذا تقصد"، "أعتقد أن هذا جيد جدًا" و"سأتحقق".

وكانت هناك بعض الأخطاء الطفيفة في بعض الجمل، بما في ذلك "Good to see you"، حيث تم فك تشفيرها إلى "I do I leave you".

ولكن على الرغم من نجاح الجهاز، حذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل؛ لإثبات ما إذا كان يمكن استخدام هذا النهج بنجاح لدى عدد أكبر من المشاركين.