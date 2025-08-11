يحمي بياناتك بطريقة لا يتوقعها أحد.. تعرف على نظام تشغيل GrapheneOS

من رموز المصادقة الثنائية إلى المحادثات والصور، تحتوي هواتفنا التي تعمل بنظام أندرويد على كم هائل من البيانات الحساسة.

وبينما نعتمد على أرقام التعريف الشخصية والبيانات الحيوية للأمان اليومي، لكننا نخشى مجرد التفكير فيما سيحدث إذا وقعت هذه البيانات في أيد غير أمينة.

وبينما يعد نظام أندرويد آمنًا بما يكفي ضد الهجمات عن بعد والبرامج الضارة، لكن ماذا لو أُجبرت على فتح هاتفك وتسليمه؟

هنا يأتي دور نظام التشغيل GrapheneOS، الذي يشبه نظام أندرويد، لكنه يركز على الخصوصية، ويوفر حلاً نادراً لهذه الفرضية، عبر تعيين رقم تعريف شخصي مخصص لحالات الإكراه، أو كلمة مرور ثانوية تمسح بيانات جهازك تماماً، ولا تترك أي أثر في هاتفك بمجرد إدخالها على الشاشة، مع العلم أن جميع تطبيقات أندرويد تعمل أيضاً على نظام التشغيل GrapheneOS.

مخصص لحالات الإكراه

معظم الأجهزة ستمنعك من الوصول إلى محتويات الهاتف بعد محاولات فتح فاشلة عديدة، لكن هذا لا يعني أن بياناتك آمنة.. فماذا لو تم إجبارك على الإفصاح عن كلمة مرورك أو خمن المهاجم رقم التعريف الشخصي الخاص بك؟

هنا يغير رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه في نظام التشغيل GrapheneOS الوضع، فهو يتيح لك تعيين رمز PIN أو كلمة مرور بديلة تقوم بإعادة ضبط المصنع تلقائياً في الخلفية.

ولا يمنحك رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه فرصة ثانية، وسيعمل مباشرة عند إدخاله على شاشة القفل، أو أثناء تفعيل خيارات المطور، أو حتى عند فتح تطبيق يطلب المصادقة.

وتتم عملية إعادة ضبط المصنع دون دلائل واضحة على أن المسح كان متعمداً من جانبك.

بمعنى آخر، إذا تمكنت من إدخاله بسرعة كافية، فإنه يحقق الغرض المنشود منه، حيث لا يمكن سرقة أي بيانات من هاتفك.

وعلى عكس إعادة ضبط المصنع التقليدية، يمحو رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه جميع مفاتيح التشفير وقسم eSIM الخاص بهاتفك.

هذا يجعل من المستحيل على أي مهاجم الوصول إلى بياناتك بمجرد امتلاك جهازك ومعرفته برقم التعريف الشخصي التقليدي.

أشبه بفيلم تجسس

تبدو فكرة رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه أشبه بفيلم تجسس، ولكن هل هو ضروري حقاً؟

من المسلّم به أن هذه الميزة مفيدة فقط في الحالات النادرة التي قد تعرف فيها بوجود خطر وشيك على بيانات هاتفك.

لنأخذ السرقة مثالاً.. إذا أجبرك مهاجم على فتح هاتفك قبل أن يهرب به، يمكنك إدخال رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه.

وحتى لو لم تكن مجبراً على الكشف عن رقم التعريف الشخصي المخصص لحالات الإكراه، يمكنك تحديد تسلسلاً بسيطاً أو متوقعاً للغاية كرقم تعريف شخصي للإكراه مثل 1234 و0000.

وهنا من الطبيعي أن يحاول أي مهاجم استخدام هذه الأرقام عند وصوله إلى جهازك، وهذا يكفي لمسح الهاتف نهائياً دون أي تدخل منك.