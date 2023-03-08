تطوير تقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية لاسلكيا

طور باحثون من جامعة "تشالمرز" السويدية تقنية كهربائية تسمح بشحن البطاريات الكهربائية لاسلكيا دون مساعدة البشر أو الأذرع الروبوتية، وتمتاز بكونها جاهزة للاستخدام الصناعي مباشرة.

وبحسب موقع تك إكسبلور، استخدم الباحثون نوعا جديدا من أنصاف النواقل من "كاربيد السيليكون" وسلك من النحاس بدقة شعر الإنسان، ما سمح بنقل كميات كبيرة من الطاقة عبر الهواء.

واعتمد الباحثون على "الشحن التحريضي" المستخدم في شحن فرشات الأسنان الكهربائية، ولكن شحن السيارات الكهربائية بها لاسلكيا يتطلب نقل كميات كبيرة من الطاقة، وهو أمر كان يحد من فعالية التقنية.