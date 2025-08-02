اكتشاف مذهل لحشرة عملاقة تنافس على لقب "الأثقل" في أستراليا

في اكتشاف مذهل من غابات كوينزلاند المطيرة، توصّل باحثون إلى تحديد نوع جديد من حشرات العصا العملاقة بطول يبلغ 40 سنتيمترًا ووزنٍ يقارب وزن كرة الغولف، ما يجعلها على الأرجح أثقل حشرة في أستراليا حتى الآن.

وأُطلق على الحشرة اسم Acrophylla alta، وتم العثور عليها على ارتفاعات عالية في هضاب أثرتون شمال البلاد، كما نُشر في دراسة بمجلة Zootaxa.

الباحث من جامعة جيمس كوك، البروفيسور أنغوس إيموت، أوضح أن الاكتشاف بدأ بصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. أرسلها أحد الأشخاص إلى الباحث روس كوبلاند، الذي اشتبه فورًا بأنها قد تكون نوعًا غير موصوف.

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وبعد ليالٍ من البحث، تمكّنا من العثور على أنثى ضخمة بين منطقتَي ميلا ميلا وجبل هيبيامي.

أشار إيموت إلى أن الحشرة كانت تعيش على ارتفاع عالٍ في مظلة الغابة، ما يفسّر صعوبة رصدها. كما رجّح أن حجمها الكبير يعود إلى البيئة الباردة والرطبة التي تسكنها، والتي قد تتطلب كتلة جسم أكبر لتحمّل الظروف المناخية القاسية.

وقام الباحثان بجمع بيض الحشرة، حيث قال إيموت إن "بيض حشرات العصا يحمل خصائص مميزة لكل نوع، ما يسهّل عملية التصنيف."

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ولا تزال جهود البحث عن الذكر مستمرة، مع الإشارة إلى أن ذكور هذا النوع عادة ما تكون أصغر حجمًا وأقل وضوحًا.

ونوّهت اختصاصية علم الحشرات نيكول غنتر من متحف كوينزلاند، بأن هذا الاكتشاف يملأ فجوة في معرفة التنوع البيولوجي الأسترالي، مؤكدة أن نحو 70٪ من أنواع الحشرات في البلاد لم تُوصف بعد، مما يُبرز أهمية التوثيق العلمي من أجل الحماية البيئية.