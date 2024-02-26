مخاوف من استغلال الذكاء الاصطناعي في تحويل الأمراض إلى أسلحة

برز في الآونة الأخيرة، تركيز متزايد على المخاطر المحتملة التي يفرضها التقارب بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية، والتي قد تتضمن استخدام الأمراض كسلاح.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، "سعت المناقشات العامة حول العالم إلى التعمق في هذه المخاطر، وتسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بتقاطعها مع الأنشطة الإرهابية".

وأكد التقرير، على "الحاجة الملحة لمعالجة الثغرات القائمة في تدابير التأهب لمثل هذه المخاطر".

ولفت أن "الخطر الرئيس لا يكمن في إنشاء مسببات أمراض جديدة بفضل الذكاء الاصطناعي، بل في الظهور الطبيعي للفيروسات، واستخدام الأمراض الموجودة كسلاح".

وأحد الأمثلة الصارخة على ذلك، هو عودة ظهور الأمراض التي كانت خاضعة للسيطرة ذات يوم بسبب تعثر برامج التطعيم، فقد شهدت دول مثل المملكة المتحدة، ومناطق داخل الولايات المتحدة، معدلات مثيرة للقلق من أمراض مثل الحصبة والفيروسات المرتبطة بالجدري.

وتابع التقرير: "رغم وجود مخاوف بشأن هندسة فيروسات جديدة، فإن الأدلة التاريخية تشير إلى احتمال أكبر لاستخدام مسببات الأمراض الموجودة كسلاح بدلاً من إنشاء مسببات الأمراض الجديدة".

ويكمن الخطر الأول على مستوى الدول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تعزيز الثغرات الحالية بدلاً من تسهيل تطوير أمراض جديدة.

واعتبر التقرير، أنه "ينبغي لصنّاع السياسات أن يعززوا من تدابير التأهب، كالمراقبة الفعّالة للأمراض، وتخزين الموارد الطبية، والتخطيط للاستجابة للأوبئة".