مخاوف من استغلال الذكاء الاصطناعي في تحويل الأمراض إلى أسلحة
برز في الآونة الأخيرة، تركيز متزايد على المخاطر المحتملة التي يفرضها التقارب بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية، والتي قد تتضمن استخدام الأمراض كسلاح.
وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، "سعت المناقشات العامة حول العالم إلى التعمق في هذه المخاطر، وتسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بتقاطعها مع الأنشطة الإرهابية".
وأكد التقرير، على "الحاجة الملحة لمعالجة الثغرات القائمة في تدابير التأهب لمثل هذه المخاطر".
ولفت أن "الخطر الرئيس لا يكمن في إنشاء مسببات أمراض جديدة بفضل الذكاء الاصطناعي، بل في الظهور الطبيعي للفيروسات، واستخدام الأمراض الموجودة كسلاح".
وأحد الأمثلة الصارخة على ذلك، هو عودة ظهور الأمراض التي كانت خاضعة للسيطرة ذات يوم بسبب تعثر برامج التطعيم، فقد شهدت دول مثل المملكة المتحدة، ومناطق داخل الولايات المتحدة، معدلات مثيرة للقلق من أمراض مثل الحصبة والفيروسات المرتبطة بالجدري.
وتابع التقرير: "رغم وجود مخاوف بشأن هندسة فيروسات جديدة، فإن الأدلة التاريخية تشير إلى احتمال أكبر لاستخدام مسببات الأمراض الموجودة كسلاح بدلاً من إنشاء مسببات الأمراض الجديدة".
ويكمن الخطر الأول على مستوى الدول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تعزيز الثغرات الحالية بدلاً من تسهيل تطوير أمراض جديدة.
واعتبر التقرير، أنه "ينبغي لصنّاع السياسات أن يعززوا من تدابير التأهب، كالمراقبة الفعّالة للأمراض، وتخزين الموارد الطبية، والتخطيط للاستجابة للأوبئة".
ومع عمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز القدرات البيولوجية، فإن الاستفادة منه أيضا لهذه الأغراض لا تؤدي إلى تعزيز الاستعداد فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع جهود الاستجابة.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل تطوير التدابير الطبية المضادة، وتوقع الطفرات الفيروسية، والتعجيل بتحديد مسببات الأمراض الناشئة.
ومع ذلك، من المهم الاعتراف بحدود الذكاء الاصطناعي، فالخوارزميات التي تعتمد على بيانات خاطئة أو غير كاملة قد تسفر عن نتائج خاطئة، في حين أن التحيزات التي لم تتم معالجتها يمكن أن تؤدي إلى إدامة النتائج غير الواقعية.
علاوة على ذلك، فإن فعالية الذكاء الاصطناعي تعتمد على الإشراف البشري والاستجابة، ودون التدخل البشري المناسب، تبقى حتى أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً غير فعالة.
وبهذا، فإن تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا يمثل فرصًا وتحديات في مكافحة الأمراض.
وخلص التقرير أنه "من خلال إعطاء الأولوية لتدابير التأهب والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بحكمة، يمكن للمجتمعات تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التهديدات الحالية والمحتملة في المستقبل".