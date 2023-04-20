كسوف كلي للشمس في المناطق الأسترالية النائية

تدفق فلكيون وهواة لعلم الفلك، اليوم الخميس، إلى منطقة نائية في غرب أستراليا لمشاهدة كسوف كلي للشمس حجب خلاله القمر أقرب نجم إلى كوكبنا لمدة 58 ثانية.

في إكسماوث، على الطرف الشمالي الغربي لأستراليا، أوقف علماء الفلك مقطوراتهم، ونصبوا تلسكوباتهم ووضعوا نظاراتهم لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس قبل حدوث الكسوف الكلي.

وقال جون لاتانزيو من الجمعية الفلكية الأسترالية: "أصبح الكثير من الناس مدمنين على هذه اللحظة الغريبة التي تبدو كأنها من عالم آخر".

وأضاف: "أصبح هواة الكسوف يسافرون حول العالم لتجديد التجربة".

وفي الساعة 11,29 بالتوقيت المحلي، حل الظلام في وضح النهار ليحل معه هدوء غير اعتيادي، قبل أن تعود الشمس للظهور بعد ثمان وخمسين ثانية وتغمر المناطق النائية الأسترالية (أوتباك).

وكانت رؤية الكسوف الكلي ممكنة أيضاً في بابوا الغربية وتيمور الشرقية.

وفي الطرف الآخر من أستراليا، في سيدني، كان الكسوف جزئياً فقط، إذ حجب القمر أقل من 20% من قرص الشمس.

وسمح الكسوف للعلماء على وجه الخصوص بمراقبة الهالة الشمسية التي عادة ما تخفيها أشعة الضوء.

وكان العالم ألبرت أينشتاين وضع نظريته عن انحناء الأشعة الضوئية أثناء متابعته لكسوف مشابه.